10:35 17 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск

Адлейба о подготовке к бою в Екатеринбурге: не ем, не пью

© Foto / allfight
Спорт
Получить короткую ссылку
5310

Вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдет спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба, пройдет 18 мая в Екатеринбурге.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Боксеру из Абхазии Игорю Адлейба предстоит пройти процедуру взвешивания в пятницу 17 мая, и его вес не должен превышать 67 килограммов и 700 граммов, рассказал корреспонденту Sputnik Адлейба.

"17 мая взвешивание, и мне нужно сбросить еще один килограмм. Поэтому я весь день не ем и не пью. Соперником моим будет россиянин Алексей Тухтаров. Он чемпион мира, Европы по кикбоксингу, опытный спортсмен и выходил на ринг с известными российскими боксерами. Легко он не сдастся, и это определенное испытание для меня", - отметил Адлейба.

Подготовку молодой боксер из Абхазии проходит в Екатеринбурге и, по его словам, он готов к предстоящему бою. В случае победы 18 мая, рейтинг Игоря Адлейба среди других профессиональных боксеров повысится на несколько пунктов.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

По теме

Игорь Адлейба победил Ахамджона Инакова в Сочи
Игорь Адлейба о встрече с узбекским боксером: самый тяжелый бой
"Галактическая схватка": Игорь Адлейба сразится с Алексеем Тухтаровым


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Танцуют все: фестиваль "Адзыхь" в Сухуме
Сквозь тернии: в Москве утиному семейству помогли добраться до реки
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia