Адлейба о подготовке к бою в Екатеринбурге: не ем, не пью

Вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдет спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба, пройдет 18 мая в Екатеринбурге.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Боксеру из Абхазии Игорю Адлейба предстоит пройти процедуру взвешивания в пятницу 17 мая, и его вес не должен превышать 67 килограммов и 700 граммов, рассказал корреспонденту Sputnik Адлейба.

"17 мая взвешивание, и мне нужно сбросить еще один килограмм. Поэтому я весь день не ем и не пью. Соперником моим будет россиянин Алексей Тухтаров. Он чемпион мира, Европы по кикбоксингу, опытный спортсмен и выходил на ринг с известными российскими боксерами. Легко он не сдастся, и это определенное испытание для меня", - отметил Адлейба.

Подготовку молодой боксер из Абхазии проходит в Екатеринбурге и, по его словам, он готов к предстоящему бою. В случае победы 18 мая, рейтинг Игоря Адлейба среди других профессиональных боксеров повысится на несколько пунктов.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.