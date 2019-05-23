Путин присвоил Никите Симоняну звание заслуженного работника физкультуры России

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну звание заслуженного работника физической культуры России, сообщает РИА Новости.

Главному редактору RT и МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян и художнику Сергею Андрияке вручили орден Александра Невского. Симоньян поделилась видео с церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_) 23 Май 2019 в 3:43 PDT

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила из рук президента орден Андрея Первозванного — одну из самых высоких наград в России. Ректор МГУ Виктор Садовничий удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили писатель-сатирик Михаил Жванецкий, мэр Казани Ильсур Метшин и дизайнер Валентин Юдашкин. Тем же орденом IV степени награждены актер Сергей Маковецкий, космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а также генеральный директор "Организационного комитета — 2018" Алексей Сорокин.

Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград назвал всех их обладателей одной большой командой, которую "иностранные участники" делают еще прекраснее.

"Я обращаю внимание на то, что в зале среди награжденных, разумеется, и в зале вообще - представители самых разных направлений деятельности, самых разных профессий: доктора и преподаватели, и производственники, и спортсмены, представители различных видов искусств. И все мы - одна большая непобедимая команда. Ну, а с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится еще и такой привлекательной", - сказал президент.

Также наград были удостоены певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джованни Инфантино.

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. Он заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер России. Выступал за команды "Крылья Советов" Москва (1946 — 1948), "Спартак" Москва (1949 — 1959). Был многократным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года. Кавалер орденов "Трудового Красного Знамени" (1957), "Знак Почета" (1971), "Дружбы" (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" (2000). Награжден Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" (2007).