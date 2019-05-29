Боксер Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона мира среди молодежи

Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пройдет в Англии 29 июня.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Батал Чежия 29 июня проведет бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Батал Чежия проведет бой с соперником из Сербии Владимиром Белужским.

"Подготовку к бою прохожу больше месяца в Москве, все идет хорошо, уже начали проводить спарринги. 22 июня летим в Англию, чтобы успеть пройти акклиматизацию, 28 состоится взвешивание. Бой пройдет в средней весовой категории до 76 килограммов, настрой у меня хороший, думаю только о победе", - отметил Чежия.

Своего соперника Батал Чежия оценил как хорошего боксера, у которого на профессиональном ринге шесть побед, два поражения и одна ничья.

"Из шести побед пять он выиграл досрочно, поэтому он достаточно хороший спортсмен, он проходит подготовку в Ирландии", - сказал боксер.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

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Батал Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.