Матч Чемпионата Европы ConIFA-2019 "Падания - Секейский край": трансляция началась

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Первая игра с участием сборной Абхазии и Чамерии начнется в воскресенье 2 июня, трансляцию смотрите в 15:00 на сайте Sputnik Абхазия. 3 июня национальная команда Абхазии встретится с командой Сапми в 17:00, а 4 июня в 17:00 поклонники футбола смогут посмотреть матч между Абхазией и хозяевами турнира – сборной Нагорного Карабаха. Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.