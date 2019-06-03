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Сборная Абхазии по футболу после матча со сборной Чамерии на ConIFA

Победа над Сапми может обеспечить сборной Абхазии выход в плей-офф ЧЕ ConIFA-2019

© Foto / Федерация футбола Абхазии
Спорт
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Темы:
ConIFA-2019 (53)
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Матч между сборными Абхазии и Сапми (Лапландия) начнется в 17:00, трансляцию можно посмотреть на сайте Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу в случае победы над Сапми (Лапландия – ред.) на чемпионате Европы  ConIFA-2019 может обеспечить выход из группы "А".

В своем дебютном матче сборная Абхазии встречалась с командой Чамерии,  матч  закончился со счетом 3:1 в пользу Абхазии. Если в матче с Сапми Абхазия одержит победу, в активе команды будет 6 очков, что позволит выйти из группы, то, с какого места (первого или второго – ред.) команда попадет в плей-офф турнира, будет зависеть от результатов других матчей в группе "А".

В первый игровой день хозяева турнира, футболисты Нагорного Карабаха, принимали команду Сапми и оказались сильнее, им удалось победить с перевесом в один гол 3:2.

Таким образом, после первого игрового дня сборная Абхазии находится на первом месте в группе с тремя очками, столько же очков у Нагорного Карабаха, но у абхазской команды лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

В группе "В" действующие чемпионы Европы футболисты Падании встречались с командой Секейского края и разгромили их со счетом 4:0, и это пока самая крупная победа в турнире. В другой игре Западная Армения уступила Южной Осетии со счетом 1:2. В группе "В" на первом месте сборная Падании с тремя очками, у Южной Осетии также три очка, но занимает второе место по разнице забитых и пропущенных мячей, на третьей строчке Западная Армения, на четвертом Секейский край.

В группах все команды проведут по три игры, из каждой группы выходит по две сборные, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.

Темы:
ConIFA-2019 (53)


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