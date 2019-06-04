Матч ConIFA-2019 Южная Осетия - Секейский край: прямая трансляция

Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

4 июня в 17:00 поклонники футбола смогут посмотреть матч между Абхазией и хозяевами турнира – сборной Нагорного Карабаха. Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.

Sputnik Абхазия покажет все игры Чемпионата ConIFA-2019 в прямом эфире на сайте портала.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.