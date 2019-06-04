Последний матч в группе: Абхазия сыграет с Нагорным Карабахом на ЧЕ ConIFA-2019

Прямую трансляцию матча между сборными Нагорного Карабаха и Абхазии можно посмотреть сегодня на сайте Sputnik Абхазия в 17:00.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу проведет заключительный матч в группе "А" на чемпионате Европы ConIFA-2019 с командой Нагорного Карабаха в городе Мартуни 4 июня.

Для того чтобы сохранить первое место в группе, сборной Абхазии достаточно сыграть вничью с хозяевами турнира. Нагорному Карабаху необходима победа, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Перед заключительной игрой в группе после двух матчей у абхазской команды шесть очков, у Нагорного Карабаха и Чамерии по три, а Сапми очков не набрал и потерял шансы на выход из группы "А".

На данный момент в группе "В" у сборной Южной Осетии шесть очков, у Падании и Западной Армении по три, а Секейский край потерял шансы на выход из группы, потерпев два поражения.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.