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V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет

Спортсмены Абхазии вернутся с "золотом" и "бронзой" Всемирных игр

© Foto / Татьяна Эмухвари
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (302)
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V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые баскетболисты из Абхазии стали первыми, а футболисты заняли третье место на Всемирные играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске, рассказала главный специалист Минобразования Абхазии по физической культуре и спорту Татьяна Эмухвари.

V Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске
© Foto / Татьяна Эмухвари
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"Наши баскетболисты сыграли с командой из Монголии и победили со счетом 11:3, но эта игра ничего уже не решала, так как мы победили во всех пяти встречах и по очкам и так были на первом месте. В футбол мы играли с Румынией вторым составом и выиграли со счетом 5:0, но этот матч был за третье место", - сказала Эмухвари.

В финал юным футболистам Абхазии не удалось пробиться, так как ранее проиграли команде из Киргизии со счетом 1:0. 

Эмухвари добавила, что абхазские спортсмены вместе с руководителями вылетают в Москву ночью 5 июня. В столице России запланирована культурная программа. Приехать домой планируют вечером 6 июня. 

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В V Всемирных играх юных соотечественников участвует около 600 спортсменов из 61 страны.

Темы:
Спортивная Абхазия (302)

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