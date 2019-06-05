Спортсмены Абхазии вернутся с "золотом" и "бронзой" Всемирных игр

V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые баскетболисты из Абхазии стали первыми, а футболисты заняли третье место на Всемирные играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске, рассказала главный специалист Минобразования Абхазии по физической культуре и спорту Татьяна Эмухвари.

"Наши баскетболисты сыграли с командой из Монголии и победили со счетом 11:3, но эта игра ничего уже не решала, так как мы победили во всех пяти встречах и по очкам и так были на первом месте. В футбол мы играли с Румынией вторым составом и выиграли со счетом 5:0, но этот матч был за третье место", - сказала Эмухвари.

В финал юным футболистам Абхазии не удалось пробиться, так как ранее проиграли команде из Киргизии со счетом 1:0.

Эмухвари добавила, что абхазские спортсмены вместе с руководителями вылетают в Москву ночью 5 июня. В столице России запланирована культурная программа. Приехать домой планируют вечером 6 июня.

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В V Всемирных играх юных соотечественников участвует около 600 спортсменов из 61 страны.