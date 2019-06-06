ConIFA-2019: Южная Осетия одержала победу над Чамерией со счетом 6:5

В первом полуфинале Чемпионата Европы ConIFA-2019 встретились команды Южной Осетии и Чамерии в четверг 6 июня. Сборная Абхазии и Западной Армения поборются за место в финале в 17:30.

Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.

Прямые трансляции игр можно посмотреть на сайте Sputnik Абхазия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.