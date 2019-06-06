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Sputnik покажет полуфинал ConIFA-2019 между Абхазией и Западной Арменией

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
ConIFA-2019 (78)
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Сборная Абхазии по футболу проведет полуфинальный матч ConIFA-2019 с Западной Арменией 6 июня в 17:30.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Информационное агентство Sputnik покажет полуфинальный матч ConIFA-2019 между сборными Абхазии и Западной Армении, прямая трансляция матча начнется в 17:30. 

Свисток рефери.
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Незадолго до матча стал известен стартовый состав сборной Абхазии на полуфинальную игру. Главный тренер включил в стартовый состав: вратаря Инала Кацба, полевых - Георгия Дгебуадзе, Льва Бабурина, Георгия Жанаа, Астамура Цишба, Алана Хугаева, Льва Тарба, Тараса Хагба, Шабата Логуа, Гигу Бенидзе и Дмитрия Маскаева.

Как сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия, травмированных игроков в составе сборной нет, все готовы к полуфиналу с Западной Арменией.

В эти минуты проходит и другой полуфинал, между Южной Осетией и Чамерией, прямая трансляция которого также идет на сайте Sputnik Абхазия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой заняла первое место.

Темы:
ConIFA-2019 (78)


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