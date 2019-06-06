Южная Осетия вышла в финал ЧЕ ConIFA-2019, обыграв Чамерию

Полуфинальный матч чемпионата Европы ConIFA-2019 между Южной Осетией и Чамерией прошел в городе Аскеран.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Южной Осетии вышла в финал чемпионата Европы ConIFA-2019, обыграв Чамерию в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5.

С самого начала встречи игровым преимуществом завладели осетины, футболисты старались показывать комбинационную игру и на 8-й минуте они создали хорошую возможность открыть счет, но удар головой с близкого расстояния отбил вратарь.

После этого момента игроки Чамерии ответили своей атакой, в ходе которой осетинский футболист сбил с ног соперника недалеко от штрафной площадки, судья назначил штрафной удар. Подошедший к исполнению стандарта игрок бил опасно, но голкипер был начеку и отбил мяч кулаками.

Следующий голевой момент наступил на 21-й минуте, на этот раз забить могли игроки сборной Южной Осетии, но игровой снаряд, пущенный в дальний угол, разминулся со створом ворот.

Несмотря на то, что большую часть игрового времени мячом владели осетины, игроки сборной Чамерии проводили контратаки, время от времени доводя их до ударов по воротам. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Во втором тайме команды продолжили искать возможности для того, чтобы забить, но реальных возможностей сделать это у футболистов было мало. На 68-й минуте игрок Южной Осетии с левого фланга соперников пробил в дальний угол, мячу не хватило несколько сантиметров, чтобы оказаться в сетке.

Еще одна неплохая возможность выйти вперед была у осетин на 75-й минуте, выйдя к воротам Чамерии, футболист не сумел пробить точно, мяч сошел с ноги у улетел за лицевую линию. Спустя три минуты вратарь Чамерии с трудом перевел мяч на угловой после удара через себя футболиста сборной Южной Осетии.

В основное время игры команды так и не забили голов, исход матча решался в серии одиннадцатиметровых ударов, в которых осетины оказались сильнее.

Информационное агентство Sputnik покажет полуфинальный матч ConIFA-2019 между сборными Абхазии и Западной Армении, прямая трансляция матча начнется в 17:30.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.