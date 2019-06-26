Абхазский боксер Харитон Агрба вышел в полуфинал Европейских игр

В полуфинале вторых Европейских игр, Харитон Агрба встретится с Евгением Барабановым из Украины.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Харитон Агрба вышел в полуфинал вторых Европейских игр победив в трех раундах спортсмена из Молдавии Василия Белоуса.

"Европейские игры - турнир очень высокого уровня, здесь собрались лучшие боксеры Старого света. Каждый бой очень тяжелый, все соперники достойные, но не смотря на это с каждым боем я добавляю и буду стараться как можно лучше выступить на турнире", - рассказал Харитон Агрба.

Бой с представителем Молдавии продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу спортсмену из Абхазии. Своего соперника по полуфиналу Евгения Барабанова, Харитон Агрба назвал очень сильным и опытным боксером. Эта встреча состоится 28 июня.

Харитон Агрба выступает на соревнованиях в составе сборной России по боксу.

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Вторые Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях принимают участие более 3800 спортсменов из 50 стран Европы. В играх разыгрываются 200 комплектов наград в 15 видах спорта.