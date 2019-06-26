Абхазские футболисты казанского "Рубина" победили в этапе спартакиады России

Второй этап спартакиады учащихся России 2019 года, по Приволжскому федеральному округу проход в Башкортостане с 18 по 26 июня.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная команда Татарстана по футболу одержала победу во втором отборочном этапе летней спартакиады учащихся России 2019 года среди команд Приволжского федерального округа.

Футболисты из Абхазии Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава, которые учатся в Академии футбола казанского "Рубина", вышли на поле в составе победившей команды.

Матчи отборочного этапа проходили в городе Салават, на стадионе "Имени 50-летия Октября". В соревновании принимали участие футболисты 2004 года рождения. Команда из Татарстана играла в группе "А" со сборными Оренбургской, Ульяновской, Пензенской области, а также с командами Удмуртии и Чувашии.

В группе "Б" соперничали: Самарская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край, Республика Марий Эл и Саратовская область.

"Первую игру мы выиграли со счетом 6:1 и это был единственный пропущенный гол за весь турнир. Все матчи были сложными, но самым трудным по моему мнению был финал. В полуфинале мы играли с Башкортостаном, а в финале встречались с Самарской областью. К концу первого тайма финальной игры мы вели два ноль, во втором тайме мы старались не пропустить, поэтому отдали инициативу и сумели победить", - рассказал спортсмен из Абхазии Аксентий Чалигава.

Во время прохождения второго этапа летней спартакиады, Аксентий сумел забить три гола в ворота соперников и отдать пять голевых передач.

"Тренер ставил меня на разные позиции, я играл то в полузащите, то в нападении, а Гарри был опорным полузащитником, или правым полузащитником. Конечно мы очень рады победе, весь турнир хотели дойти до финала и одержать там победу. Мы вышли в следующий этап спартакиады, где будут уже более серьезные соперники, такие как Москва, Санкт-Петербург и так далее", - сказал футболист.

По словам Аксентия Чалигава, следующий этап спартакиады учащихся России 2019 года пройдет в июле.

Молодые футболисты из Абхазии стали игроками казанского "Рубина">>

Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава поступили в Академию футбола казанский "Рубин" после участия в турнире в памяти Героя России Владислава Духина в апреле 2018 года в Ставрополе. Там присутствовал представитель футбольного клуба "Рубин", который заметил молодых талантливых игроков из Абхазии и предложил им пройти просмотр в Казани.