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Боксерские перчатки на стене

Боксерский турнир "Кубок Государства Абхазия" перенесен в Новый Афон

© Depositphotos / Sergey Nivens
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (331)
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Международный турнир должен был пройти на сухумском стадионе "Динамо", но перенесен из-за погодных условий.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Боксерский турнир "Кубок Государства Абхазия", который должен был пройти в Сухуме 13 июля, пройдет в Новом Афоне, сообщил Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

"Уважаемые жители и гости Республики Абхазия! В связи с изменившимися погодными условиями, турнир по профессиональному боксу "Кубок Государства Абхазия" переносится в город Афон в новую школу по дороге в монастырь, дата и время не изменены, 13 июля в 18:00! Приносим свои извинения!", - написал Карди-оглы.

Абхазию на турнире будут представлять 12 спортсменов, все они дебютанты на профессиональном ринге. Если сравнивать с предыдущим вечером профессионального бокса, который состоялся в Абхазии в 2017 году, то количество участников из Абхазии резко возросло.

"Два года назад боксировали только два спортсмена из Абхазии. Теперь их 12. Это говорит о том, что очень много желающих перейти в профессиональный бокс. Среди них есть и одна девушка – Белена Квициния. Она будет боксировать с достаточно опытной спортсменкой из России", – подчеркнул Карди-оглы.

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Спортсмены, участвующие в турнире приедут из России, Белоруссии, Греции, Румынии, Морокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии.

Абхазские синоптики прогнозируют к концу недели ухудшение погоды - умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой.

Темы:
Спортивная Абхазия (331)

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Теги:
Новый Афон, бокс, спорт, Абхазия


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