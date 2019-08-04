Соревнования Run Swim Sukhum по плаванию открылись в Сухуме

Участники Swim Sukhum будут соревноваться в плавании на открытой воде и в морском дуатлоне.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме на Мокко Пляже.

Регистрация участников спортивного события началась в девять часов утра, желающих испытать свои силы оказалось много, всего более двухсот человек. Через час соревнования стартовали. Первыми будут состязаться дети, которые перед стартом активно разминались.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме

В рамках Run Swim Sukhum пройдут два соревнования – заплыв на открытой воде и морской дуатлон. Заявлены несколько детских и взрослых дистанций.

Дети с шести до восьми лет будут плыть 50 метров, с пятого по восьмой класс – 100 метров, с девятого по одиннадцатый классы проплывают 200 метров. Также будут две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров. А на дуатлон допускаются дети только с 10 лет.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме

Дети проплывают 50 метров, затем выходят из воды, по песочку пробегают 100 метров и обратно заходят в воду, затем снова на беговую дистанцию - и так три круга. Сразу после детей стартуют взрослые, у них морская дистанция – 100 метров, а беговая – 200 метров.

Помощь в организации заплыва оказывает представительство Россотрудничества в Абхазии, Комитет по делам молодежи и спорта города Сухум, компания "А-Мобаил" и Госкомитет по физической культуре и спорту.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия – информационный партнер сухумского заплыва Run Swim Sukhum.