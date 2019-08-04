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Соревнования Run Swim Sukhum по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме

Соревнования Run Swim Sukhum по плаванию открылись в Сухуме

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Спорт
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Участники Swim Sukhum будут соревноваться в плавании на открытой воде и в морском дуатлоне.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме на Мокко Пляже.

Регистрация участников спортивного события началась в девять часов утра, желающих испытать свои силы оказалось много, всего более двухсот человек. Через час соревнования стартовали. Первыми будут состязаться дети, которые перед стартом активно разминались. 

Соревнования Run Swim Sukhum по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме

В рамках Run Swim Sukhum пройдут два соревнования – заплыв на открытой воде и морской дуатлон. Заявлены несколько детских и взрослых дистанций.

Дети с шести до восьми лет будут плыть 50 метров, с пятого по восьмой класс – 100 метров, с девятого по одиннадцатый классы проплывают 200 метров. Также будут две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров. А на дуатлон допускаются дети только с 10 лет.

Соревнования Run Swim Sukhum по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону открылись в Сухуме

Дети проплывают 50 метров, затем выходят из воды, по песочку пробегают 100 метров и обратно заходят в воду, затем снова на беговую дистанцию - и так три круга. Сразу после детей стартуют взрослые, у них морская дистанция – 100 метров, а беговая – 200 метров.

Помощь в организации заплыва оказывает представительство Россотрудничества в Абхазии, Комитет по делам молодежи и спорта города Сухум, компания "А-Мобаил" и Госкомитет по физической культуре и спорту.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия – информационный партнер сухумского заплыва Run Swim Sukhum.

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Теги:
Сухум


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