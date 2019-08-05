Поймать, чтобы отпустить: чемпионат по ловле рыбы пройдет в Абхазии

В соревнованиях по ловле рыбы спиннингом с берега примут участие команды из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет с 16 по 18 августа, сказал в интервью Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

"На данный момент зарегистрирована уже 21 команда, среди них три команды представляют Абхазию. В каждой команде по три человека. Чемпионат будет проходить на реке Юпсара, на 25-м километре Бзыбского ущелья. Река делится на три зоны, в нее будет запущено 500 килограммов половозрелой форели, которая выращивается в реке Бзыбь", - добавил он.

Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет в пятый раз, в это время в Юпшару будет запущено более 25 тысяч особей, подчеркнул Бондаренко.

"Правила соревнований соответствуют международным, участники будут придерживаться правила поймал-отпустил безбородочными крючками", - сообщил президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии.

При этом участники соревнований не будут брать в руки пойманную рыбу, чтобы не обжечь ее.

"Если взять рыбу в руки, она может не выжить. Пойманную рыбу будут брать силиконовыми подсадками и показывать судье, который выдает талончик спортсмену, после чего рыбу сразу отпускают в речку", - отметил Бондаренко.

Судьи, которые приедут на соревнования из России, работают на международных чемпионатах, проинформировал он.

"Состав команд, которые примут участие в соревнованиях, разный, есть люди без разрядов, есть также спортсмены, представляющие сборную России, это многократные чемпионы мира, чемпионы Европы, России, то есть состав очень сильный", - сказал Бондаренко.

В соревнованиях примут участие рыболовы из различных городов и регионов России, приедут команды из Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик.

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