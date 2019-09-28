Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. "Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.
В субботу "Ростов" презентовал 31-летнего Мамаева после домашнего матча чемпионата России с московским "Динамо" (3:0). Игроку была вручена футболка команды с 10-м номером.
На прошлой неделе "Краснодар" объявил о расторжении соглашения с Мамаевым, который выступал за команду с 2013 года.
Отмечается, что спортсмен успешно прошел медицинское обследование в "Ростове" и для него составлен план индивидуальных тренировок.
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Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре столицы, произошедшие в октябре 2018 года, отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины). Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.
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