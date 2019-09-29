Хэмилтон первый на Гран-при России: "Mercedes" выиграл в Сочи шесть гонок из шести

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Британский пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при России в Сочи, передает РИА Новости.
Льюис Хэмилтон после победы на 16-м этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России увеличил отрыв от конкурентов в личном зачете. Британский гонщик "Mercedes" увеличил отрыв от второго места с 65 до 73 очков.
На второй позиции оказался другой пилот "Mercedes" финн Вальттери Боттас (+3,829 секунды). Бронза у гонщика "Ferrari" Шарля Леклера из Монако (+5,212).
Российский пилот "Toro Rosso" Даниил Квят, стартовавший с последнего ряда, занял 12-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли стал лишь 14-м.
Первая десятка по итогам гонки:
- 1. Льюис Хэмилтон
- 2. Вальттери Боттас
- 3. Шарль Леклер
- 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Red bull"; +14,210)
- 5. Александр Албон (Таиланд; "Red bull"; +38,348)
- 6. Карлос Сайнс-младший (Испания; "McLaren"; +45,889)
- 7. Серхио Перес (Мексика; "Racing Point"; +48,728)
- 8. Ландо Норрис (Великобритания; "McLaren"; +57,749)
- 9. Кевин Магнуссен (Дания; "Haas"; +58,779)
- 10. Нико Хюлькенберг (Германия; "Renault"; +59,841).
Хэмилтон в четвертый раз в карьере одержао победу на Гран-при России, который проводился в шестой раз. Кроме него в Сочи побеждали Боттас и экс-пилот "Mercedes" Нико Росберг. Таким образом, "Mercedes" выиграл в Сочи шесть гонок из шести.
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