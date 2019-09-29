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Хэмилтон первый на Гран-при России: "Mercedes" выиграл в Сочи шесть гонок из шести

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Гран-при России чемпионата "Формулы-1", который проводился в шестой раз, проходил на "Сочи Автодроме" 27-29 сентября.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Британский пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при России в Сочи, передает РИА Новости.

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Льюис Хэмилтон после победы на 16-м этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России увеличил отрыв от конкурентов в личном зачете. Британский гонщик "Mercedes" увеличил отрыв от второго места с 65 до 73 очков.

На второй позиции оказался другой пилот "Mercedes" финн Вальттери Боттас (+3,829 секунды). Бронза у гонщика "Ferrari" Шарля Леклера из Монако (+5,212).

Российский пилот "Toro Rosso" Даниил Квят, стартовавший с последнего ряда, занял 12-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли стал лишь 14-м.

Первая десятка по итогам гонки:

  • 1. Льюис Хэмилтон
  • 2. Вальттери Боттас
  • 3. Шарль Леклер
  • 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Red bull"; +14,210)
  • 5. Александр Албон (Таиланд; "Red bull"; +38,348)
  • 6. Карлос Сайнс-младший (Испания; "McLaren"; +45,889)
  • 7. Серхио Перес (Мексика; "Racing Point"; +48,728)
  • 8. Ландо Норрис (Великобритания; "McLaren"; +57,749)
  • 9. Кевин Магнуссен (Дания; "Haas"; +58,779)
  • 10. Нико Хюлькенберг (Германия; "Renault"; +59,841).

Хэмилтон в четвертый раз в карьере одержао победу на Гран-при России, который проводился в шестой раз. Кроме него в Сочи побеждали Боттас и экс-пилот "Mercedes" Нико Росберг. Таким образом, "Mercedes" выиграл в Сочи шесть гонок из шести.

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Теги:
Сочи, Россия, Льюис Хэмилтон, Формула-1


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