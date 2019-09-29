"Это вам не перепелка": турнир по стендовой стрельбе прошел в Абхазии

О том, как в селе Адзюбжа Очамчырского района прошел турнир по стендовой стрельбе, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии, и почему стрелять в перепелку проще, чем в тарелку, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Запускай "тарелку", - кричит спортсмен, который уже занял позицию и подготовил ружье к стрельбе.

Площадка около 40 метров в диаметре, тарелка улетает на расстояние до 67 метров и в поле стрельбы находится меньше секунды. За это время спортсмен должен поразить цель.

Стрельба производится с восьми разных позиций, естественно попасть нужно по летящей "тарелке". Постепенно задача усложняется "дуплетом". Участник одновременно должен сбить две мишени, летящие на встречу друг другу.

© Sputnik / Акоп Кущян Турнир по стендовой стрельбе, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Стендовая стрельба для Абхазии – молодой вид спорта. Впервые турнир по нему провела Федерация спортивной стрельбы Абхазии в мае 2019 года. На этот раз соревнования приурочили ко Дню Победы и Независимости Абхазии. Турнир поддержал и Комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

"На этот раз столичный Комитет по делам молодежи и спорта решил присоединиться к организации турнира. Комитет всегда за спорт, за правильное и активное времяпрепровождение", – пояснила главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

© Sputnik / Акоп Кущян Турнир по стендовой стрельбе, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Для участия в турнире в Адзюбжу съехались более 40 спортсменов и любителей стендовой стрельбы из разных районов Абхазии. Среди них были не только взрослые, но и дети. Самому младшему участнику соревнований, Давиду Мушба, всего десять лет. Стендовой стрельбой он занимается около года, но уже демонстрирует хорошие результаты.

"Стреляю из ружья с шести лет, а спортивной стрельбой увлекся только в этом году. В прошлом году смотрел турнир по спортивной стрельбе и болел за папу. В этом году папа купил мне ружье, и вот участвуем вместе. Мне очень нравится, мероприятие хорошее. Успехи неплохие. У папы все отлично, а я среди детей занял второе место", - рассказал юный спортсмен.

Тарелка - не птица

Георгий Доценко из Гагры - охотник с многолетним стажем, но в стендовой стрельбе он новичок. В турнире участвует впервые и потому промахи пока себе прощает.

По наблюдениям Георгия, стрелять по "тарелке" намного сложнее, чем стрелять в перепелку.

© Sputnik / Акоп Кущян Турнир по стендовой стрельбе, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии

"На самом деле соревнования очень отличаются от охоты. Здесь все намного сложнее, это вам не перепелка, конечно. Тарелка летит быстрее некоторой пернатой дичи. Нужна концентрация и тренировка. Результаты пока даже не знаю, но промазал хорошо", - признался он.

Несмотря на промахи Георгий не огорчается. Для него, как говорится, главное не победа, а участие.

"К таким соревнованиям только положительно отношусь. Хотелось бы, чтобы побольше таких площадок в Абхазии было" , - добавил он.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Турнир по стендовой стрельбе, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии

По итогам турнира среди взрослых первое место занял Руслан Ламчава, "серебро" досталось Амирану Камлия, а на третьем месте расположился Адгур Мушба.

В соревновании детей победу праздновал Саид Адлейба, второе место занял Давид Мушба, а "бронза" ушла Иллариону Квирая.

Все участники получили грамоты, призерам же достались кубки и денежное вознаграждение.

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