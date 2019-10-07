Абхазский рыболов Альберт Бондаренко победил в турнире в Карачаево-Черкессии

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко стал победителем чемпионата Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.

"Соревнования проходили в течение одного дня на озере в селе Архыз. Участники ловили форель арийным способом (ловля рыбы в стоячей воде – озеро или пруд – ред.) четыре раза по 45 минут с возможным перемещением по водоемной зоне. К каждым двум спортсменам был прикреплен один судья, который контролировал, как участники соблюдают правила ловли", - сказал в интервью Sputnik Абхазия Альберт Бондаренко.

По правилам чемпионата, снасти, которыми спортсмены ловили рыбу должны были быть безбородочными, чтобы не травмировать рыбу.

"По итогам четырех туров я занял первое место – стал чемпионом. Это соревнование было ранее внесено в календарь российских мероприятий", - подчеркнул Бондаренко.

В чемпионате участвовали 25 спортсменов из Карачаево-Черкессии, Южной Осетии, Ростова, Краснодара и Абхазии. Альберт Бондаренко поехал на соревнования как действующий чемпион Абхазии по ловле рыбы.

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