Два "золота" и "бронзу" завоевали абхазские кикбоксеры в Минводах

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали абхазские кикбоксеры в Краевых соревнованиях по кикбоксингу памяти бойцов спецподразделений и воинов, погибших в локальных конфликтах. Об этом Sputnik сообщил тренер спортсменов Саид Смыр.
Сандро Зухба 2005 года рождения, стал лучшим по итогам соревнований в весовой категории до 66 килограммов. В финальном бою против кикбоксера из Северной Осетии Сандро победил техническим нокаутом.
"Спортсмен 2002 года рождения Гудиса Хибба также стал обладателем первого места среди кикбоксеров в весовой категории до 60 килограммов. Также, он получил награду турнира "За лучшую технику", - заметил тренер.
Бронзовую медаль выиграл Азнаур Шхаев 2003 года рождения в весовой категории 52 килограмма. "Спортсменов в этой весовой категории было мало на этом турнире, поэтому наш кикбоксер первый бой провел сразу в полуфинале в котором уступил. Не смотря на поражение он стал обладателем бронзы", - сказал Саид Смыр.
Турнир, проходил с 4 по 6 октября. Все трое абхазских спортсмена тренируются в секции кикбоксинга Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум.
Читайте также:
- Абхазский борец стал чемпионом GMC German MMA Championship
- Чемпион мира по кикбоксингу Энрике Аргун: я взял в Ирландии реванш
- Золотой дубль: абхазские борцы стали чемпионами на турнире в Польше