Два "золота" и "бронзу" завоевали абхазские кикбоксеры в Минводах

В соревнованиях принимало участие 220 спортсменов из Северной Осетии, Ставропольского края, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского края, Армении и Абхазии.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали абхазские кикбоксеры в Краевых соревнованиях по кикбоксингу памяти бойцов спецподразделений и воинов, погибших в локальных конфликтах. Об этом Sputnik сообщил тренер спортсменов Саид Смыр.

Сандро Зухба 2005 года рождения, стал лучшим по итогам соревнований в весовой категории до 66 килограммов. В финальном бою против кикбоксера из Северной Осетии Сандро победил техническим нокаутом.

"Спортсмен 2002 года рождения Гудиса Хибба также стал обладателем первого места среди кикбоксеров в весовой категории до 60 килограммов. Также, он получил награду турнира "За лучшую технику", - заметил тренер.

Бронзовую медаль выиграл Азнаур Шхаев 2003 года рождения в весовой категории 52 килограмма. "Спортсменов в этой весовой категории было мало на этом турнире, поэтому наш кикбоксер первый бой провел сразу в полуфинале в котором уступил. Не смотря на поражение он стал обладателем бронзы", - сказал Саид Смыр.

Турнир, проходил с 4 по 6 октября. Все трое абхазских спортсмена тренируются в секции кикбоксинга Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

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