Определился первый соперник Баджи Хутаба на чемпионате мира по вольной борьбе

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет на "Людовик арене" в столице Венгрии Будапеште с 28 по 30 октября.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. По результатам жеребьевки, первым соперником Баджи Хутаба на чемпионате мира по вольной борьбе стал спортсмен из Египта Абдаллой К. Об этом сообщил тренер абхазского борца, и. о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Баграт Хутаба.

"Завтра в 12:30 по московскому времени начинается борьба в весовой категории до 125 килограммов. За сборную Сирийской Арабской Республики будет бороться абхазский спортсмен вольного стиля борьбы Хутаба Баджа, первая схватка будет с египетским борцом, призером мира позапрошлого года и призером Азиатских игр, чемпионом Египта и чемпином Арабских игр", - подчеркнул тренер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @goskomsport_ra 28 Окт 2019 в 10:02 PDT

Он также добавил, что настрой у Баджи хороший.

"Надеемся завоевать золотую медаль чемпионата мира U23, несмотря на этот чемпионат Хутаба Баджа уже завоевал лицензию на участие в олимпийских играх Токио 2020", - напомнил Баграт Хутаба.

Баджа Хутаба по итогам участия в чемпионате мира по вольной борьбе, проходившем в Нур-Султане в начале октября этого года, завоевал путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

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