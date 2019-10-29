Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

Футболист заявил, что возвращается, но не назвал клуб, в котором будет, возможно, играть, заинтриговав поклонников.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.

"Привет, Испания! Знаете что? Я возвращаюсь!" – заявил футболист, видео опубликовано в Twiiter канала Sky Sports Football.

Ибрагимович является игроком "Гэлакси" из МЛС. Действующее контрактное соглашение с клубом MLS истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что "Наполи" может подписать контракт с Ибрагимовичем после того, как он станет свободным агентом. Также футболистом интересуются "Милан" и "Интер".

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч, в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

В Испании Ибрагимович выступал за "Барселону". Цвета каталонского клуба он защищал в течение двух лет, покинув команду после конфликта с Хосепом Гвардиолой.

Ибрагимович уже играл в чемпионате Испании, выступая в составе "Барселоны" с 2009 по 2011 год. "Сине-гранатовых" он покинул после конфликта с прежним тренером Хосепом Гвардиолой.

Он становился чемпионом Нидерландов, Испании, Италии и Франции, в составе "МЮ" выиграл Лигу Европы.

За сборную Швеции он провел 116 матчей, забил 62 гола.

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