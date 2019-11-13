Сборная России по футболу не будет выступать в новой форме

Презентация формы команды России на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября. Сборная должна была сыграть в новой форме 16 ноября против команды Бельгии.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Сборная России по футболу будет играть в старой форме в оставшихся матчах отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, пишет Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Почти всем игрокам команды не понравилась новая экипировка из-за того, что на рукавах футболок изображен перевернутый российский флаг.

Новую экипировку российская команда показала 7 ноября. Форма выполнена в красном цвете с синими и белыми полосами. Однако цвета российского триколора на рукавах перевернуты.

Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над киприотами в матче отборочного турнира. В заключительных играх отбора россияне встретятся с командами Бельгии и Сан-Марино (19 ноября). В турнирной таблице группы I подопечные Черчесова занимают второе место, набрав 21 очко.

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