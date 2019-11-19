Выход боксера из Абхазии в полуфинал чемпионата России аннулировали

Соперник боксера из Абхазии Харитона Агрба, спортсмен из Белгородской области Сергей Собылинский, опротестовал результаты поединка за выход в полуфинал чемпионата России по боксу, который должен был состояться 15 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Победу абхазского боксера Харитона Агрба за выход в полуфинал чемпионата России аннулировали решением судей, рассказал корреспонденту Sputnik Агрба во вторник 19 ноября.

Бой за выход в полуфинал чемпионата России состоялся в Самаре 13 ноября. Победителем был признан Харитон Агрба.

"Сначала победу присудили мне, подняли мою руку на ринге, но потом команда соперника подала протест. В этой процедуре существуют определенные правила и нормы, которые были нарушены. Решение должны были принимать трое главных судей, но из них только один был главным судьей, он и отдал мне победу. Двое других не имели права рассматривать протест. Меня просто обокрали", - поделился Агрба.

Он уточнил, что бой длился три раунда, а судьи просмотрели видеозапись только одного раунда встречи и решение свое они никак не аргументировали. По мнению Агрба, это произошло не случайно, и его просто убрали с дистанции в угоду другим спортсменам.

Абхазский боксер признался, что не собирается мириться с таким исходом чемпионата и будет бороться за свою победу.

Победители чемпионата России по боксу поедут в Лондон на Европейские игры, победа на которых даст спортсменам право участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивших в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходившем в Красноярске.

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