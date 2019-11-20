Жозе Моуринью стал новым наставником "Тоттенхэма"

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Зарплата Моуринью на посту главного тренера "Тоттенхэма" составит 15 миллионов фунтов стерлингов в год (17,5 миллиона евро), это почти в два раза больше, чем клуб платил его предшественнику, пишет DailyMail.

При этом в "Манчестер Юнайтед", где он работал ранее, ему платили 20 миллионов за сезон.

О назначении португальского специалиста на должность главного тренера клуба стало известно утром в среду. Он сменил на этом посту Маурицио Почеттино, которого уволили накануне.

Моуринью заявил, что в новом клубе его привлекла возможность поработать с игроками мирового класса.

"Я рад присоединиться к клубу с большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня вдохновляет высокий уровень игроков как в основной команде, так и в клубной академии. Работа с этими игроками привлекает меня", – сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт "Тоттенхэма".

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. Летом 2018-го его контракт с клубом был продлен до 2023 года. В минувшем сезоне клуб под его руководством дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю". В текущем сезоне "Тоттенхэм" после 12 туров занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 14 очков.

Как утверждает Independent, бывший главный тренер получит компенсацию за досрочное расторжение контракта, ее размер составит 12,5 миллиона фунтов (более 14,5 миллиона евро).

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Ранее он тренировал португальские "Бенфику", "Порту", лондонский "Челси", миланский "Интер", мадридский "Реал".