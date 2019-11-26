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Фехтование. Чемпионат мира. Пятый день

Фехтовальщик из Абхазии завоевал "серебро" на турнире в Сочи

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (416)
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https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191126/1028889450/Fekhtovalschik-iz-Abkhazii-vzyal-serebro-na-turnire-v-Sochi.html

Новогодний турнир по фехтованию, в котором приняли участие более 360 спортсменов из регионов России, проходит в Сочи с 25 по 28 ноября.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Александр Гаврилов занял второе место в Новогоднем турнире по фехтованию в Сочи, сообщил Sputnik тренер абхазской школы фехтования Юрий Орлов.

"Александр в тяжелой борьбе уступил первое место фехтовальщику из Донецкой народной республики. Разница была всего в два очка. Конкуренция была серьезная, были сильные спортсмены из Крыма и Сочи", - рассказал тренер.

Школа фехтования в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В рамках турнира было проведено и неофициальное командное соревнование, в котором абхазские фехтовальщики одержали победу над командой из Севастополя.

Турнир по фехтованию, приуроченный к новогодним праздникам, проходит в Сочи с 25 по 28 ноября. В нем участвуют более 360 спортсменов из  Сочи, Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Армавира, Керчи, Северной Осетии-Алании, Абхазии и Дагестана.

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Темы:
Спортивная Абхазия (416)


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