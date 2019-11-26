Фехтовальщик из Абхазии завоевал "серебро" на турнире в Сочи

Новогодний турнир по фехтованию, в котором приняли участие более 360 спортсменов из регионов России, проходит в Сочи с 25 по 28 ноября.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Александр Гаврилов занял второе место в Новогоднем турнире по фехтованию в Сочи, сообщил Sputnik тренер абхазской школы фехтования Юрий Орлов.

"Александр в тяжелой борьбе уступил первое место фехтовальщику из Донецкой народной республики. Разница была всего в два очка. Конкуренция была серьезная, были сильные спортсмены из Крыма и Сочи", - рассказал тренер.

В рамках турнира было проведено и неофициальное командное соревнование, в котором абхазские фехтовальщики одержали победу над командой из Севастополя.

Турнир по фехтованию, приуроченный к новогодним праздникам, проходит в Сочи с 25 по 28 ноября. В нем участвуют более 360 спортсменов из Сочи, Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Армавира, Керчи, Северной Осетии-Алании, Абхазии и Дагестана.

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