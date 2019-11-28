Полный комплект: борцы из Абхазии взяли медали на турнире в Московской области

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые борцы из Абхазии взяли "золото", "серебро" и "бронзу" на Всероссийских соревнованиях "Юность России" в городе Раменское, рассказал Sputnik тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа.
Первое место занял Баграт Пандария, второе - Астамур Квициния, третье - Даниил Харчилава.
"Соревнования еще продолжаются. Сегодня также должен выступить в финале Даниэль Джопуа, ждем. Соперники достаточно сложные, но наши борцы себя хорошо проявили, поэтому такие результаты", - отметил Джопуа.
Всего в соревнованиях "Юность России" участвует около трехсот спортсменов из регионов России и восемь борцов из Абхазии. Завершится турнир в пятницу 29 ноября. Тренируют абхазских спортсменов Тимур Джопуа и Размик Алабян.
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