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Футбол. Тренировка сборной России

Сборная России по футболу сыграет на чемпионате Европы в новой форме

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191218/1029049846/Sbornaya-Rossii-po-futbolu-sygraet-na-chempionate-Evropy-v-novoy-forme.html

В середине ноября в СМИ появилась информация о том, что футболистам российской сборной не понравилась новая форма и они отказались в ней выступать.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Футболисты сборной России сыграют на чемпионате Европы 2020 года в новой форме, об этом заявил президент Российского футбольного союза (ФРС) Александр Дюков.

"Форма будет презентована в 2020 году перед началом футбольного сезона. Это будет индивидуальная, оригинальная форма, в которой национальная команда сыграет на чемпионате Европы", - сказал Дюков журналистам.

Презентация формы команды России на чемпионат Европы 2020 года прошла 7 ноября. Сборная должна была сыграть в новой форме 16 ноября против команды Бельгии. Однако позже было объявлено, что команда сыграет в старой форме.

Почти всем игрокам команды не понравилась новая экипировка из-за того, что на рукавах футболок изображен перевернутый российский флаг.

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