Боксеры из Абхазии взяли три "золота" на турнире в Саратовской области

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксеры из Абхазии Ринат Бения, Давид Цколия и Армен Минасян заняли первые места на турнире по боксу в городе Маркс, сообщил Sputnik Абхазия тренер спортсменов Элизбар Джологуа.
"Бронзу" в турнире также взяли Рамин Коркия и Руслан Габуния.
"Ребята проявили себя конкурентоспособно. Они проявили силу воли и упорство в достижении победы. Такие поездки необходимы для профессионального роста спортсменов", - отметил Джологуа.
В традиционном турнире по боксу памяти ветерана спорта Виктора Соснера приняли участие более 180 спортсменов из Казахстана, Северного Кавказа, Азербайджана и регионов России.
Читайте также:
-
Боксер из Абхазии Харитон Агрба победил в вечере профессионального бокса
-
Абхазский спортсмен одержал победу в Первенстве Московской области по боксу