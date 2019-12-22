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Боксеры из Абхазии взяли три "золота" на турнире в Саратовской области

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Темы:
Спортивная Абхазия (429)
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Традиционный турнир по боксу памяти ветерана спорта Виктора Соснера проходил в городе Маркс Саратовской области с 18 по 21 декабря.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксеры из Абхазии Ринат Бения, Давид Цколия и Армен Минасян заняли первые места на турнире по боксу в городе Маркс, сообщил Sputnik Абхазия тренер спортсменов Элизбар Джологуа.

"Бронзу" в турнире также взяли Рамин Коркия и Руслан Габуния.

"Ребята проявили себя конкурентоспособно. Они проявили силу воли и упорство в достижении победы. Такие поездки необходимы для профессионального роста спортсменов", - отметил Джологуа.

В традиционном турнире по боксу памяти ветерана спорта Виктора Соснера приняли участие более 180 спортсменов из Казахстана, Северного Кавказа, Азербайджана и регионов России.

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Темы:
Спортивная Абхазия (429)


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