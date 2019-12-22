Боксеры из Абхазии взяли три "золота" на турнире в Саратовской области

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Sputnik недели: Межправкомиссия, суды, задержания и назначения Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 16 по 22 декабря, читайте в обзоре Sputnik. 147

Новые очаги пожара обнаружены в окрестностях села Акапа Первые очаги пожара в окрестностях села Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря. На борьбу с огнем была направлена бригада спасателей из 20 человек. 358