Награда для чемпионов: детскому "Динамо" вручили медали за победу в футбольной лиге

Игры детской футбольной лиги Абхазии, по результатам которых "Динамо" стало чемпионом, проходили с октября по ноябрь 2019 года.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Игрокам 2005-2006 годов рождения команды "Динамо" вручили медали и Кубок, за победу в детской футбольной лиге 2019 года.

"Я вас поздравляю с этим великолепным результатом, я очень доволен, футбольный клуб живет и будет жить несмотря на сложности", - сказал президент футбольного клуба "Динамо" Астамур Адлейба.

Председатель Госкомспорта Баграт Хутаба в первую очередь поблагодарил родителей и тренеров, занимающихся воспитанием детей.

"Они делают все, для воспитания нашего подрастающего поколения через футбол и другие виды спорта. Это очень важно, потому, что в основе любого государства стоит культура и спорт. Исходя из этого, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов в том, что вы делаете», - отметил Хутаба.

За Кубок детской футбольной лиги боролись девять клубов, второе место занял футбольный клуб "Нарт" из Сухума, а "бронза" досталась гудаутской детско-юношеская спортивная школа.

Игры детской футбольной лиги проходили под эгидой министерства просвещения Абхазии, а Федерация футбола страны помогала в обслуживании матчей.

© Sputnik Авидзба Бадрак Вручение медалей детскому "Динамо"

В 2016 году, Федерация футбола Абхазии приняла решение не определять победителей в возрастных категориях до 13 лет, для того, чтобы дети концентрировались на футболе и психологически не травмировались, заметил директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Несмотря на то, что официально Федерация футбола не определяет победителей в возрастной категории 2007 года рождения, "Динамо" наградило своих юных футболистов медалями и Кубками за второе место в своем возрасте.

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