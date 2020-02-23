13:39 23 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.30
  • EUR69.42
Поиск

Тайсон Фьюри завоевал чемпионский пояс WBC

© AFP 2019 / MARK RALSTON
Спорт
Получить короткую ссылку
44 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200223/1029510371/Tayson-Fyuri-zavoeval-chempionskiy-poyas-WBC-.html

31-летний британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. 

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Британец Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В бое-реванше он победил американца Деонтея Уайлдера.  

Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. Фьюри был объявлен победителем в седьмом раунде после остановки боя. Ему удалось прижать Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца бросил полотенце. Фьюри дважды по ходу поединка отправлял своего соперника в нокдаун.

Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру. 31-летний британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. 

Первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года завершился вничью. Тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.

Ранее Уайлдер десять раз успешно защищал чемпионский титул WBC. На его счету 42 победы (41 — нокаутом) и одна ничья. Фьюри выиграл 30 поединков (21 — нокаутом) и один бой завершил вничью.

Читайте также: 

 

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: самые яркие фото
Танец розовых фламинго: стаю птиц сняли с дрона на озере Караколь
Выборы президента Абхазии-2020: политические дуэты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться