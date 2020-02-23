Тайсон Фьюри завоевал чемпионский пояс WBC

31-летний британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Британец Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В бое-реванше он победил американца Деонтея Уайлдера.

Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. Фьюри был объявлен победителем в седьмом раунде после остановки боя. Ему удалось прижать Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца бросил полотенце. Фьюри дважды по ходу поединка отправлял своего соперника в нокдаун.

Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру. 31-летний британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

Первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года завершился вничью. Тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.

Ранее Уайлдер десять раз успешно защищал чемпионский титул WBC. На его счету 42 победы (41 — нокаутом) и одна ничья. Фьюри выиграл 30 поединков (21 — нокаутом) и один бой завершил вничью.

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