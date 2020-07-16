Бывший глава ОКР Виталий Смирнов раскрыл тайны закулисья Олимпиады-80

Алексей Стефанов

Если и есть в мире люди, посетившие все проходившие на протяжении 60-ти лет Олимпийские игры, то их очень мало. И один из них почетный член Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета (МОК), а в прошлом председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР, председатель Олимпийского комитета СССР и президент ОКР Виталий Смирнов.

В свои 85 лет он до мельчайших подробностей помнит каждые летние Олимпийские Игры, начиная с 1960-го Италии (Рим-60) и зимние, начиная с 1972-го в Японии (Саппоро-72). А про XXII Олимпийские игры в 1980 году может рассказывать часами, поскольку лично занимался их подготовкой и проведением, будучи первым заместитель председателя оргкомитета.

Окупают ли себя Олимпиады

Когда Международный олимпийский комитет (МОК) выбирают страну для проведения Олимпийских игр, обязательно стоит вопрос дальнейшего использования спортивных объектов, поэтому он отдает предпочтение тем городам, которые уже имеют развитую инфраструктуру, и смотрит, как будут использоваться построенные здания после Игр, рассказывает Виталий Смирнов. На протяжении 44 лет он являлся членом МОК, побив все рекорды долгожителей в этом статусе.

Смирнов признает, что с Монреалем, Афинами и Рио-де-Жанейро комитет немного просчитался, а вот Олимпиада-80 в Москве была затратной, но себя окупила, потому что "как и в любой стране-хозяйке Игр явилась катализатором самых разных процессов".

"К Олимпийским играм в Москве был построен терминал аэропорта Шереметьево-2, телевизионный центр с новейшим оборудованием - до Игр у нас работало всего три телеканала, а после - уже 21, больше чем в два раза увеличился гостиничный фонд. Это бы все произошло, но не к 1980-му году. Кроме того, мы построили мощный парусный центр в Таллине, где проходили регаты, много тренировочных центров, в частности, парусный центр в Сочи. Помимо этого Олимпийские игры проходили еще в Ленинграде, Киеве и Минске, где тоже был выполнен очень большой объем работ. А передвижные телевизионные центры, собранные к Олимпиаде-80 работали до недавнего времени", - рассказывает Виталий Смирнов.

Был построен и Совинцентр (Хаммеровский центр) в Москве, который впоследствии стал называться Центром международной торговли. Возвести его планировалось гораздо позже, но, как говорит Смирнов, оргкомитету Олимпийских игр повезло, что его руководителем был назначен Игнатий Новиков, который в то время являлся заместителем главы правительства СССР и председателем Госкомитета СССР по делам строительства.

"Очень хорошо помню, как Новиков позвонил и попросил приехать на пустырь, который находился на набережной Москвы-реки за Трехгорной мануфактурой. Надели резиновые сапоги, дошли по грязи до строительного вагончика, там мужик разворачивает перед нами карту и говорит: "Вот на этом месте при помощи господина Хаммера мы собираемся построить международный центр. "По плану, когда вы должны его построить?" К 2000-му году, ответил он. А центр построили к Олимпийским играм", - вспоминает Виталий Смирнов.

В Совинцентре планировали собрать всю олимпийскую семью – международный комитет, национальные олимпийские комитеты, федерации. Они там должны были жить, проводить конференции и совещания, но бойкот, объявленный президентом США Джимми Картером, нарушил эти планы.

"Все было построено, там было очень много всякого оборудования, но на него американцы наложили вето. У нас же был небывалый контракт с американцами, мы получили чистыми – 75 млн. долларов за телевизионные права. Но все было опечатано. И планы возить гостей по набережной из Хаммеровского центра на основные мероприятия Олимпиады в Лужники не осуществились – пришлось членов МОК размещать в пристройке гостиницы «Москва», а сессию МОК проводить в Колонном зале, что создало нам дополнительные сложности, внесло большую сумятицу в наш график. С января пришлось все продумывать по новой", - говорит Виталий Смирнов.

Он уверен, что однозначно ответить на вопрос, окупает ли себя Олимпиада, нельзя. Траты всегда будут большими, но к проведению Игр привлекаются деньги, создаются рабочие места, рекламируются не только различные виды спорта и здоровый образ жизни, но и сами города, в которых проходят мероприятия. А это в том числе приток туристов, развитие туристического бизнеса.

Бывшая казарма, будущая тюрьма, жилой район

Виталий Смирнов уверен, что сравнивать Олимпиады невозможно – каждая по-своему хороша, но по отдельным моментам параллели провести все-таки можно. К примеру, по условиям проживания.

"Мне страшно нравилась олимпийская деревня в Токио на летних играх в 1964 году, хотя это была бывшая казарма, в которой до нас жили американские военнослужащие. Я тогда возглавлял федерацию водного пола, жил вместе со спортсменами в одной комнате, в которой у нас стояло 30 кроватей. Но в то время нас все устраивало, это была другая эпоха, к тому же там была бесплатная еда, фрукты, овощи, которых мы никогда в жизни не видели", - до сих пор восхищается Смирнов.

Запомнилось ему и то, что Олимпийская деревня полностью была закрыта для автотранспорта, а передвигались спортсмены по ней на велосипедах, которые были припаркованы везде, где только можно. Достаточно было сесть на велосипед, доехать куда нужно, оставить, а там его брал уже другой спортсмен и "так эти велосипеды циркулировали".

Но вот на зимних играх в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году спортсмены были вынуждены жить в тюрьме.

"Когда готовятся объекты для Олимпийских игр, всегда думают о том, как их потом будут использовать. В Лейк-Плэсиде было заложено, что олимпийская деревня или часть ее по завершении Игр будет использована как тюрьма для несовершеннолетних правонарушителей. Никакой колючей проволоки и решеток там не было, но сами помещения были не приспособлены под спортсменов – это были узкие камеры, и даже негде было собрать всю делегацию", - вспоминает Виталий Смирнов.

Он тогда был вице-президентом МОК, пришел посмотреть, как устроилась команда СССР, и застал забавную сцену. Поддержать наших спортсменов приехал Иосиф Кобзон и в маленькой комнатушке, где он выступал, набилось очень много народа, продохнуть было невозможно. Но среди советских спортсменов стоял американский полицейский, "который ничего не понимал, однако слушал Кобзона, раскрыв рот".

Эти игры запомнились Виктору Смирнову еще и тем, что Картер как раз объявил бойкот Олимпиаде в Москве и в Лейк-Плэсид приехал госсекретарь Сайрус Вэнс требовать от МОК бойкотировать эти Игры. "Но Международный олимпийский комитет категорически отверг его требование", - говорит Смирнов.

И искренне восхищается Олимпийской деревней в Москве, которую изначально задумали как будущий жилой микрорайон, куда по окончании Игр въехали очередники. И даже культурный центр был использован по назначению и работает до сих пор.

"Условия проживания в Олимпийской деревне были блестящими - ковры, телевизоры, холодильники. В квартире – по два человека, на кухне в достаточном количестве чай, кофе, сахар, можно было что-то приготовить. А сколько там было посажено деревьев, какой была парковая зона. Шикарная идея. Напомню, что мы рассчитывали на 15 тысяч человек из 140 стран, но из-за бойкота приехало только 6-7 тысяч из 80-ти", - отмечает Виталий Смирнов.

Писал ли Брежнев записку

Спустя много лет после проведения Олимпиады в Москве и ухода из жизни Леонида Брежнева стали говорить про записку, которую написал генсек ЦК КПСС для рассмотрения на Политбюро. В ней Брежнев якобы сообщал, что сомневается в целесообразности проведения Игр в Москве из-за колоссальных расходов на их организацию.

"Я вам честно скажу, узнал об этом много лет спустя и очень сомневаюсь, что записка была. Новиков со мной был откровенен, а он с Брежневым вместе рос и учился, они тесно общались, у них даже разница в возрасте была всего в три дня. Но Новиков никогда мне об этом не говорил. А когда его вызывали на секретариат ЦК партии, иногда на Политбюро, он всегда брал меня с собой, потому что там были специальные вопросы, на которые ответить мог только я. Но и там ничего подобного я не слышал", – отмечает Виталий Смирнов.

Он не исключает, что такая записка могла появиться, поскольку члены Политбюро не представляли масштаб мероприятия – "это же не просто спортивное мероприятие, это организация безопасности, визы, эпидемиологические дела, страхование членов делегаций, оказание медицинской помощи и так далее".

Кроме того, для многих стало сюрпризом, что страна-устроительница Игр обязана приглашать все государства вне зависимости от симпатий и враждебности, подчеркивает Виталий Смирнов. К примеру, в Политбюро наотрез отказывались приглашать на Олимпиаду представителей Чили, Южной Кореи и Израиля, с которыми даже не было дипломатических отношений, но оказалось, что за это Москву могут просто лишить Игр. Только с этим смирились, как новая напасть - западные державы во главе с США объявили Олимпиаде в Москве бойкот.

"Брежнев отлично понимал, какое значение для него имеют Олимпийские игры - для любого государственного деятеля это величайшее событие. Его увидел весь мир, когда он произносил знаменитую фразу, объявляя Игры открытыми. Лорд Килланин восемь лет был президентом МОК, из них шесть лет я был у него вице-президентом. Мы были очень близки. И он мне как-то сказал: "К сожалению, Виталий, Олимпийские игры проходят в високосный год, в год выборов президента США и на этом все время разыгрывается политическая карта. Брежнев, конечно, это понимал. Если такая записка и была, возможно, Брежнев ее вынес на Политбюро, и сделал это исключительно для того, чтобы подстраховаться", - полагает Виталий Смирнов.

Олимпийские игры только в Греции

"В свое время премьер Греции Константинос Караманлис высказал идею о проведении перманентных игр – только в Греции. Меня даже вызвали в ЦК, говорят, хорошая идея, стали мораль читать, что у нас с греками общая история, культура, надо поддержать. Им вообще наплевать было на олимпизм, ради конъюнктуры все делалось. Давайте мы всем миром построим стадионы, оборудуем соответствующими телевизионными условиями, помещениями для прессы, сказали. А я заявил, что ни в коем случае допустить этого нельзя", – рассказывает Виктор Смирнов.

Основная идея партийных функционеров – у нас больше не будет проблем с Олимпиадой, но Смирнов тут же парировал, что никто не может гарантировать политических разногласий в будущем.

Ему удалось убедить партийное руководство СССР, что за словами премьера Греции стоит желание получить деньги на сооружение спортивных комплексов и проведение игр, что в целом неплохо, но судьба самих Игр может оказаться под вопросом.

"Это был бы тупик, на этом бы Олимпийские игры дали дубу. Ведь каждая Олимпиада - это праздник. Вкладываются и зарабатываются огромные средства. И я прекрасно понимаю сейчас японцев – какую трагедию они переживают из-за того, что Игры перенесли. Они вложили огромные деньги – 3 миллиарда, собирались заработать 30 или 50 миллиардов и вдруг - ничего. А японцы очень любят спорт. В Нагано в 1998 году у них очень успешно выступали прыгуны на лыжах с трамплина, и они собирали там более 100 тысяч зрителей. Представляете, прыжки на лыжах, и толпа в 100 тысяч зрителей! Вот что значит Олимпийские игры", - заключает Виктор Смирнов.