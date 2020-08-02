Сколько денег получали советские олимпийцы и на что тратили гонорары

Для начала 1980-х спортсмены в СССР за выдающиеся результаты на московской олимпиаде получали приличные деньги даже после различных выплат. Атлеты покупали машины, делали ремонт, а кто-то отдавал гонорар родителям

Sputnik, Максим Огненный, Лев Рыжков, Алексей Стефанов

С выплатой подоходного налога

Как государство поощряло советских спортсменов, завоевавших медали на московской Олимпиаде? Знаменитый конник, заслуженный мастер спорта СССР, обладатель двух олимпийских медалей года Виктор Угрюмов помнит расценки.

"Гонорар за первое место на Олимпийских играх 1980 года был 4 тысячи рублей, за второе – 2 тысячи, за третье 1,5 тысячи и так до шестого, за которое давали одну тысячу, - вспоминает Виктор Угрюмов. - С учетом того, что в командном зачете я взял золото, а в индивидуальном первенстве бронзу, то получил 5,5 тысяч рублей". © Sputnik / Сергей Субботин Призеры соревнований по выездке на Большой приз в личном первенстве (слева направо): Юрий Ковшов (СССР) - серебро, Элизабет Тойрер (Австрия) - золото, Виктор Угрюмов (СССР) - бронза. XXII летние Олимпийские игры. Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне стадион "Лужники").

Премии за медали выдавали не "чистыми" деньгами, а с вычетом налога и других выплат, например, за бездетность.

"За золото заплатили по 4 тысячи рублей минус подоходный налог, на руки выходило 3600 или 3700 рублей – уже не помню, - вспоминает легендарный гимнаст Александр Дитятин, которому Олимпиада в Москве принесла семь медалей. - У меня было три золота и четыре серебра".

Точную сумму, полученную за семь олимпийских медалей после уплаты налога, он не помнит, говорит, что это было около 20 тысяч рублей. Но, тем не менее, ожидал он большего.

"За золотую медаль нам обещали по 10 тысяч, так что сами видите, какая разница получилась между ожидаемым и действительностью", - добавляет спортсмен.

© Sputnik / Миранский Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике, кандидат в Олимпийскую сборную СССР Александр Дитятин.

Чем дальше от Москвы жил спортсмен, тем больше был вычет. За переводы взимались значительные суммы. И с этой точки зрения спортсменам из республик бывшего СССР не повезло.

"На тот момент за золотую медаль я получила три тысячи с лишним рублей, - вспоминает Лариса Савкина, обладательница золотой медали Олимпиады-80. - А у меня еще от того, что она переводилась из Москвы в Азербайджан, где я тогда жила, высчитали значительный процент. То есть, на тот момент было не мало, но и не так много, как получают современные олимпийцы".

Примерно одну пятую гонорара стоила пересылка призовых денег в Узбекистан.

"Призовые деньги мы тоже получили – по 1,5 тысячи рублей, - вспоминает Валентина Заздравных, обладательница бронзовой медали Олимпиады-80 по женскому хоккею на траве. - С учетом всех вычетов осталось 1200 рублей".

Автомобили, мебель и линолеум

На что же тратили олимпийцы свои наградные деньги? В основном, конечно же, совершали дорогостоящие приобретения.

© Sputnik / Юрий Сомов Виктор Кровопусков - серебряный призер личного турнира саблистов. VII летняя Спартакиада народов СССР в спортивном комплексе ЦСКА.

"В Москве я получил две золотые медали, - вспоминает саблист Виктор Кровопусков. – Премию за них я потратил, в основном, на мебель. Как раз перед Олимпиадой я получил в столице квартиру. Она была совершенно пустая, и я смог приобрести обстановку. И осталось добавить к накоплениям на машину. "Волга" тогда, по-моему, стоила 4,5 тысячи рублей ("Волга" в зависимости от модели стоила от 10 до 15 тысяч рублей - ред). Это сейчас медалистам чуть не на Красную площадь автомобили пригоняют. Прямо с ключами. А тогда за право купить машину надо было еще и биться. Столько народу, столько желающих было!".

Сходным образом потратил свои призовые деньги и обладатель семи олимпийских медалей Александр Дитятин.

"Я сразу же купил новую машину, продав старую, и полностью обставил новую четырехкомнатную квартиру в центре Ленинграда", - вспоминает легендарный гимнаст.

Другой спортсмен – пловец Владимир Сальников, завоевавший на Олимпиаде-80 три золотых медали, сумел уложиться, что называется, тютелька в тютельку.

© Sputnik / Юрий Сомов Чемпион Европы и мира 1978 года, член Олимпийской сборной СССР по плаванию Владимир Сальников (справа) со своим тренером Игорем Михайловичем Кошкиным.

"За три золотые медали мне удалось купить автомобиль ВАЗ, - вспоминает Владимир Сальников. – Модель была "шестерка", 2106. Но в экспортной варианте. Вот все и уложилось".

А вот золотой медалистке Галине Савкиной призовых денег на машину не хватило.

"На эти деньги мы с мужем, дополнительно заняв, смогли купить "жигули" последней модели, - вспоминает чемпионка Олимпиады-80. - Притом, удивительно, но мы о призовых не думали. Я даже и не знала, что там будет какая-то – на тот момент бешеная – премия. Сейчас я тоже радуюсь за олимпийцев. Если у государства есть возможность дарить машины, почему нет? Спортсмены заслужили. Но сейчас люди стали другими. Сейчас человеку надо дать стимул и лишь тогда он будет стремиться к высоким результатам".

Воспользовалась возможностью купить машину и бронзовая призерша Олимпиады-80 Валентина Заздравных.

"В Андижане (Узбекистан - ред) нам всем разрешили купить вне очереди машины, - вспоминает спортсменка. - Это же был дефицит! Для того, чтобы купить автомобиль, надо было вставать в очередь и несколько лет ждать. А нас, девочек из сборной по хоккею на траве, пропустили вне очереди. Всем, кто захотел взять. Машина была обычная, "жигули". Но взяли не все. Некоторым и машина оказалась не нужна".

Автомобиль был по карману не всем. Так что заблуждением было бы думать, что все медалисты пересели на авто.

"Мне выделили призовые две тысячи рублей за олимпийскую медаль, - вспоминает серебряный медалист Олимпиады-80, стрелок Руслан Ямбулатов из Узбекистана. - Я потратил их на ремонт квартиры. А точнее, купил три рулона югославского линолеума, он тогда был в дефиците. Застелил им трехкомнатную квартиру. Один рулон стоил свыше 500 рублей".

Некоторые олимпийцы вообще не тратили свои призовые деньги.

"У меня к деньгам отношение всегда было ровное – покупал только необходимое, не шиковал, а тут родители моих учеников попросили в долг, - вспоминает дважды медалист московской Олимпиады Виктор Угрюмов. - Так я все и раздал. Ни о каких процентах речи не шло. А потом случилась перестройка, все стало обесцениваться, долги еще не вернули, но мне повезло – люди порядочными оказались. Сели с ними, посчитали, что они купили за полученные от меня деньги тогда, и сколько стоят эти вещи в момент возврата и по курсу вернули уже в долларах. У меня первая внучка как раз родилась – я все дочке и отдал".

А право получить автомобиль вне очереди олимпиец уступил знакомому из Ташкента.

Пловец Александр Сидоренко также не стал тратиться на себя. По атлета, его отец давно мечтал о машине, в итоге олимпийский гонорар медалист отдал ему.

Борьба за жилплощадь

Была у спортсменов еще одна льгота, не входившая в призовые деньги. Им могли дать квартиры. Жилплощадь в Советском Союзе также распределялась между очередниками. Ждать квартиры приходилось по десять и больше лет, но жилье давали бесплатно. И Олимпийским чемпионам – гордости страны – разрешали получить квартиры без очереди.

"Нам с мужем после Олимпиады дали квартиру в Баку, - вспоминает золотая медалистка Лариса Савкина. - Я "унаследовала" жилье после Гарика Каспарова, которому, как кандидату в чемпионы мира по шахматам, дали от Спорткомитета квартиру побольше и получше".

Семикратный медалист Александр Дитятин получил за свои заслуги четырехкомнатную квартиру в центре Ленинграда. Но за жилищное счастье пришлось еще и побороться.

"Называлось это улучшением жилищных условий, поскольку до этого у меня была квартира меньшей площади, - вспоминает чемпион. - Мы с женой, маленьким Алешей и родителями до Олимпиады-80 жили в трехкомнатной квартире. Но переселиться удалось не сразу. Председатель Ленинградского горисполкома подписал мне документ на получение четырехкомнатной квартиры в центре, но оказалось, что этого мало, мне долго не могли подобрать ничего подходящего".

© Sputnik / Дмитрий Донской Александр Дитятин, абсолютный Олимпийский чемпион 1980 года по спортивной гимнастике, выполняет упражнение на кольцах. XXII летние Олимпийские игры.

В итоге спортсмену пришлось брать инициативу в свои руки. Товарищи подсказали спортсмену, что квартиру можно подыскать и самому, и объяснили, как это сделать.

"С готовым вариантом я пришел туда, где квартиры распределяют – сказал, что нашел, попросил дать мне ордер, - вспоминает Александр Дитятин. - Конечно, были там чиновники, которые не очень хотел это делать – да кто, мол, я такой, почему мне должны? Но все закончилось благополучно, и мне выделили эту квартиру, улучшили мои условия".

Спустя много лет, когда старший сын уже вырос, а с женой Александр Дитятин развелся, "спортивное жилье" в центре Санкт-Петербурга было разменяно на три квартиры.