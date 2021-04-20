Чемпионат Абхазии по футболу откроется игрой "Самурзакан" – "Рица"

В XXVIII чемпионате Абхазии примут участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. XXVIII Чемпионат Абхазии по футболу откроется матчем в городе Гал, где встретятся местный "Самурзакан" и гудаутская "Рица", игра начнется в 16:00. Об этом сообщает Федерация футбола Абхазии.

В рамках первого тура также сойдутся сухумский "Нарт" и ткуарчалский "Шахтер", игра состоится 21 апреля.

Другая столичная команда "Динамо" будет играть с цандрипшским "Садзом" 22 апреля. Первый тур завершится 23 апреля матчем в Гагре, где местная команда "Гагра" будет принимать "Афон".

XXVIII Чемпионат Абхазии по футболу будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

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