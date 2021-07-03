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Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Крыму

© Foto / Айнар Мархолия
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210703/1032760913/Bortsy-iz-Abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-Krymu-.html

Открытый турнир по вольной борьбе на кубок спортивного клуба "Барс" состоялся с 29 по 30 июня в Алуште.

СУХУМ, 3 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмены из Абхазии заняли призовые места в Открытом турнире по вольной борьбе на кубок спортивного клуба "Барс", рассказал тренер борцов Айнар Мархолия. 

Победителем в весовой категории 32 килограмма стал спортсмен из Калдахуары Леонард Агрба, второе место заняли Осман Хашиг, Данат Партанадзе и Алан Цугба. Бронзовыми призерами стали Алан Герзмава, Саид Бения и Осман Хашиг. 

За призовые места боролись 320 спортсменов из Крыма, Краснодарского края, Якутии, Северной и Южной Осетии. 

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