Борцы из Абхазии заняли призовые места на турнире в Крыму

Открытый турнир по вольной борьбе на кубок спортивного клуба "Барс" состоялся с 29 по 30 июня в Алуште.

СУХУМ, 3 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмены из Абхазии заняли призовые места в Открытом турнире по вольной борьбе на кубок спортивного клуба "Барс", рассказал тренер борцов Айнар Мархолия.

Победителем в весовой категории 32 килограмма стал спортсмен из Калдахуары Леонард Агрба, второе место заняли Осман Хашиг, Данат Партанадзе и Алан Цугба. Бронзовыми призерами стали Алан Герзмава, Саид Бения и Осман Хашиг.

За призовые места боролись 320 спортсменов из Крыма, Краснодарского края, Якутии, Северной и Южной Осетии.