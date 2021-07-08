Пост главного тренера сборной Российской Федерации по футболу Станислав Черчесов занимал с 2016 года.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

В сообщении отмечается, что организация совместно с Черчесовым приняла решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции.

Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

Черчесов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 2 июля не согласился с позицией технического комитета РФС, который признал работу тренера на чемпионате Европы неудовлетворительной.