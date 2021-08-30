Абхазский скакун победил на скачках в Ростове-на-Дону

Скачки на приз "Дружбы народов" прошли накануне, 29 августа, на Ростовском ипподроме.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Абхазский скакун "Скай Лорд" стал обладателем приза "Дружбы Народов", первым преодолев дистанцию в 3200 метров для лошадей от четырех лет и старше чистокровной английской породы, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Лошадь принадлежит кавалеру ордена "Леона" и ордена "Ахьдз-Апша" III степени Аслану Камлия. Наездником был Айдамир Шегушев.

Аслана Камлия и его команду с победой поздравил председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, он пожелал им новых побед.

Скачки на приз "Дружбы народов" состоялись 29 августа, на Ростовском ипподроме.