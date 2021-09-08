Юные борцы из Куланырхуа взяли комплект медалей на соревнованиях в Ставрополе

В международном турнире по вольной борьбе, который проходил в Ставрополе, участвовало 152 спортсмена из регионов России и Абхазии.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Юные спортсмены из села Куланырхуа завоевали три медали в международном турнире по вольной борьбе в Ставрополе, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Айнар Мархолия.

Золотую медаль взял Омар Хашиг в весовой категории 50 килограммов, Леон Малия стал серебряным призером турнира в весовой категории 54 килограмма и Леон Агрба завоевал бронзовую медаль в весе 58 килограммов.

Мархолия также уточнил, что в турнире приняли участие 152 спортсмена из Ставрополя и Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

"В конце сентября мы также планируем участвовать в масштабном международном турнире в Сочи, но там будут выступать уже другие мои воспитанники – помладше. У меня есть еще двое борцов младшего возраста, которые показывают хорошие результаты", - отметил тренер.

Расходы на поездку борцов в Ставрополь и проживание оплатили представители малого бизнеса из Гудауты.

В начале августа воспитанники гудаутских тренеров Айнара Мархолия, Адама Цвейба и Джона Партанадзе взяли три бронзовые и одну серебряную медали также на соревнованиях в Ставрополе – это Алан Цугба, Леон Малия и Леон Агрба.