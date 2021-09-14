Легенда абхазского баскетбола: Александру Седову исполнилось бы 95 лет

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Легендарному тренеру, воспитавшему не одно поколение абхазских баскетболистов, 14 сентября исполнилось бы 95 лет, сказал в интервью Sputnik президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.

"Спортсмены, которые играли под его руководством, все его помнят и благодарны ему за все. Он был человеком, который мог своим ученикам разъяснить все тонкости баскетбола, очень чутко относился ко всем нам, за что мы его уважали и любили. Федерация баскетбола Абхазии может по праву гордиться им", - сказал в интервью Sputnik президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.

Он сообщил, что в честь юбилея Александра Седова в следующем году будет проведен турнир, посвященный его памяти. Агумава напомнил, что заслуженный тренер Абхазии Александр Седов был фанатично предан этой игре, долгие годы отстаивал честь республики на игровых площадках за пределами Абхазии, был членом сборной Абхазии, ее капитаном.

В 1951 году Седов стал участником розыгрыша чемпионата СССР, играя за команду мастеров ТОДО из Тбилиси, затем за сборную Грузии. Седов был неоднократным чемпионом ГССР, участником первенства СССР. Затем посвятил себя тренерской работе, чем занимался более полувека.

"Он умел грамотно объяснить начинающим баскетболистам технические и тактические возможности игры, ее особенности и тонкости. Под его руководством юношеские команды баскетболистов Абхазии в конце 60-х годов становятся серебряными призерами школьных Спартакиад Грузии, а в 1970-м году чемпионами этой Спартакиады. За время своей тренерской работы он подготовил более сотни спортсменов, которые выступали за команды мастеров Москвы, Ленинграда, Харькова, Донецка, Тбилиси. Воспитанники уважали Александра Михайловича за его преданность работе и за отцовское отношение к ученикам", - сказал Эраст Агумава.

В 1970 году один из учеников Седова в составе сборной команды СССР стал чемпионом Европы по баскетболу.

Александр Седов за свою трудовую деятельность заслужил высокие государственные награды: "Заслуженный тренер Абхазской АССР по баскетболу", "Заслуженный работник физкультуры и спорта Республики Абхазия", "Почетный мастер спорта Республики Абхазия", "Ветеран труда". Награжден медалью "Отличник народного образования", орденом "Ахьдз-Апша" (Честь и слава) III степени Республики Абхазия, почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.