Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье место на "Кубке Краснодарского края"

В соревнованиях по тайскому боксу "Кубок Краснодарского края" приняли участие более 300 спортсменов из регионов России и Абхазии.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье место в общекомандном зачете на "Кубке Краснодарского края", рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимур Гергедава.

"Сборная Абхазии была в составе 27 человек. Мы взяли 12 золотых медалей, шесть серебряных и три бронзы. Заняли третье общекомандное место. Все эти ребята воспитанники Бойцовского клуба "Георгий Победоносец", – отметил он.

Лучшими бойцами турнира стали Амичба Давид и Кастандян Ираклий.

В соревнованиях, которые проходили с 17 по 19 сентября в Краснодаре, приняли участие более 300 спортсменов из Сочи, Анапы, Тупсе, Ростов-на-Дону, Новороссийска, Адыгеи, Крыма и Абхазии.