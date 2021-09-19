23:51 19 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Поиск

Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье место на "Кубке Краснодарского края"

© Foto / Тимур Гергедава
Спорт
Получить короткую ссылку
9610
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/13/1033239706.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210919/1033239990/Sbornaya-Abkhazii-po-tayskomu-boksu-zanyala-trete-mesto-na-Kubke-Krasnodarskogo-kraya.html

В соревнованиях по тайскому боксу "Кубок Краснодарского края" приняли участие более 300 спортсменов из регионов России и Абхазии.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сборная Абхазии по тайскому боксу заняла третье место в общекомандном зачете на "Кубке Краснодарского края", рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимур Гергедава.

"Сборная Абхазии была в составе 27 человек. Мы взяли 12 золотых медалей, шесть серебряных и три бронзы. Заняли третье общекомандное место. Все эти ребята воспитанники Бойцовского клуба "Георгий Победоносец", – отметил он.  

Лучшими бойцами турнира стали Амичба Давид и Кастандян Ираклий.

В соревнованиях, которые проходили с 17 по 19 сентября в Краснодаре, приняли участие более 300 спортсменов из Сочи, Анапы, Тупсе, Ростов-на-Дону, Новороссийска, Адыгеи, Крыма и Абхазии.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выборы в Госдуму: голосование в Абхазии
Выбор сделан: как проходило голосование в Госдуму в Абхазии
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться