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Открытие теннисного турнира им. С. Ардзинба

Юбилейный турнир "Большая абхазская шляпа" пройдет в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Теннисный турнир проходит ежегодно, начиная с 2001 года, за исключением сентября 2004 года, когда турнир не состоялся из-за траура по погибшим в Беслане.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Юбилейный XX Международный теннисный турнир "Большая абхазская шляпа" имени Сергея Багапш пройдет в Гагре, сообщают организаторы мероприятия. 

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Открытие турнира состоится 25 сентября, он будет проходит в течение двух дней.

Любительский теннисный турнир проходит ежегодно, начиная с 2001 года, за исключением сентября 2004 года, когда турнир не состоялся из-за траура по погибшим в Беслане.

Идея проведения теннисного турнира в Абхазии возникла у любителей тенниса, объединившихся в клуб "Большая Шляпа", который возглавил Константин Затулин.

С 2011 года турнир начал носить имя второго президента Абхазии Сергея Багапш. В 2019 году турнир посвящен 25-летию миротворческой операции России в зоне абхазо-грузинского конфликта.

Организаторы турнира: Институт стран СНГ, Клуб друзей Сочи, Теннисный клуб "Большая Шляпа", Теннисный клуб космонавтов им. Ю.А. Гагарина при участии Теннисного клуба ветеранов внешней разведки, Пограничного теннисного клуба "Рубеж" и при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания, Госкорпорации "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", члена Совета Федерации РФ Арсена Канокова и авиакомпании "Азимут".

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