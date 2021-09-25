Боксер из Абхазии взял "золото" на соревнованиях памяти Бориса Лагутина

В соревнованиях боксеров приняли участие более 20 юношей из 27 регионов Российской Федерации.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Саир Качарава одержал победу на Всероссийских соревнованиях памяти Бориса Лагутина, которые состоялись в Москве с 21 по 25 сентября.

Шестнадцатилетний Саир представляет школу Олимпийского резерва Москвы №1, его тренер – кандидат в мастера спорта по боксу, чемпион Чувашии по боксу Юрий Грачев.

Юноша рассказал, что до финала провел четыре боя, однако последний оказался самым сложным.

"Честно говоря, я готовился всего примерно полторы недели. В финале я встретился с соперником из Перми, с которым я уже встречался в 2019 году, и одержал тогда победу. У меня стояла цель – взять золотую медаль и сомнений в том, дойду я до финала или нет, у меня не было", – сказал он.

В планах у Саира участие в кубке Никифорова-Денисова, памяти почетного президента AIBA, в котором за призовое место поборются юноши 15-18 лет. Турнир состоится в декабре.

Борис Лагутин – советский боксер, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, двукратный Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.