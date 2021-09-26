Гран-при России "Формулы-1" выиграл британский пилот Льюис Хэмилтон

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отпраздновал свою 100-ю победу в "Формуле-1", выиграв Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021, который проходил на автодроме в Сочи.

Семикратный чемпион "Ф-1" Хэмилтон победил на Гран-при России в пятый раз в карьере. Ранее британец первенствовал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Пилот "Мерседеса" стал первым гонщиком в истории "Формулы-1", которому покорился результат в 100 выигранных Гран-при.

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Второе место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим стал испанец Карлос Сайнс-младший на "Феррари".

Британец Ландо Норрис из "Макларена", лидировавший большую часть дистанции, вовремя не заехал за промежуточными шинами, что привело к потере скорости и контроля над машиной. В какой-то момент Норрис не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, но сумел вернуться в гонку и в итоге финишировал седьмым, сохранив за собой лучший круг.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин с отставанием в 2 круга показал 18-й результат, его партнер по команде немец Мик Шумахер сошел с дистанции из-за технических проблем с болидом. Также не смог финишировать канадец Николас Латифи ("Уильямс").

Следующий этап чемпионата - Гран-при Турции - пройдет 8-10 октября.