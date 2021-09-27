Международный турнир по самбо открылся в Абхазии

Восемнадцатый Международный турнир Кубок Абхазии по самбо, посвященный памяти воинов-интернационалистов, пройдет в Сухуме с 27 по 30 сентября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Около 180 спортсменов примут участие в XVIII Международном турнире Кубок Абхазии по самбо, посвященном памяти воинов-интернационалистов, рассказал Sputnik вице-президент Федерации дзюдо и самбо республики Андрей Погосов.

По его словам, для участия в турнире в Абхазию приехали команды из Краснодара, Курганинска, Ростовской области, Челябинска, Якутии, Камчатки, Карачаево-Черкесской республики и ЛНР.

За призовые места поборются юноши 2004-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов и девушки 2006-2008 годов.

"Традиционно наш турнир очень популярен среди команд ближнего зарубежья. Многие из тех, кто принимал участие в Кубке Абхазии, борются на чемпионатах Европы и даже становятся олимпийскими призерами", - отметил Погосов.

Вице-президент Федерации подчеркнул, что перед участием все дети сдают ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.

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