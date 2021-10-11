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В одну калитку: Харитон Агрба победил техническим нокаутом в рейтинговом бою

screenshot / Телеканал МАТЧ
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20211011/1033393906/V-odnu-kalitku-Khariton-Agrba-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu.html

Вечер бокса в Уфе, в рамках которого выступил Харитон Агрба, приурочен ко Дню Республики Башкортостан.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выходец из Абхазии Харитон Агрба провел десятираундовый рейтинговый бой в первом полусреднем весе с серебряным призером Европейских игр 2019 года, россиянином Андреем Маиком.

До этой встречи на счету Харитона Агрба было пять встреч на профессиональном ринге, все завершились в его пользу, дважды бои прекращались досрочно – нокаутом. У соперника – семь боев и столько же побед.  

С первого раунда Харитон Агрба взял инициативу в свои руки и стал демонстрировать активный бокс, время от времени его удары достигали цели, Андрей Маик выглядел неуверенным и практически все время уделял своей защите.

© Foto / Facebook/Харитон Агрба
Харитон Агрба проведет первый рейтинговый бой за полгода

Поначалу Маику удавалось сдерживать удары и уворачиваться от них, но с каждым последующим раундом у него это получалось все хуже. Спустя пять раундов Андрей Маик отказался от продолжения боя, таким образом, Харитон Агрба победил во встрече техническим нокаутом.

Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. Спортсмен родом из Гагры, в данное время живет и тренируется в российском городе Ростов-на-Дону. 

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