Новости по теме акция протеста в Ереване

Инициативная группа "Нет грабежу" проводит акции протеста против повышения тарифа на электроэнергию. Решением Комиссии по регулированию общественных услуг, принятом 17 июня на основе заявки компании "Электросети Армении", с 1 августа электроэнергия подорожает примерно на 16,7%.