Новости по теме франция

Вечером, 12 ноября, парижский концертный зал "Батаклан" открылся спустя год после теракта, совершенного в 2015 году.
Церемония открытия состоялась в присутствии министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и мэра Парижа Анн Идальго.
В Париже тысячи человек приняли участие в манифестации французской общественной организации в поддержку традиционных семей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.