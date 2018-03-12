Новости по теме сирия

В течение суток из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского Центра примирения враждующих сторон выведено 13 тысяч 346 мирных жителей, в том числе 5 тысяч 831 ребенок.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.
С утра рядом с местом, где должны начать выходить мирные жители из квартала Бустан аль-Каср, разорвалось шесть мин, в направлении КПП террористы стреляли и из стрелкового оружия.
Что происходит вокруг Алеппо? Что означает операция по взятию Мосула? Как эти события связаны? Sputnik попытался разъяснить читателям, какие события и чьи интересы стоят за военными сводками с Ближнего Востока.
Председатель парламента Сирии Хадия Аббас в своем интервью агентству Sputnik заявила о признании САР итогов референдума 16 марта 2014 года о воссоединении автономной республики Крым с Российской Федерацией.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.