Новости по теме Великая отечественная война

Информация о высокопоставленных гостях будет раскрыта ближе к апрелю, но известно, что руководители стран Азии, Ближнего Востока, стран, входящих в СНГ, ШОС и БРИКС, охотнее принимают приглашения, нежели руководители стран ЕС.