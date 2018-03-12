Новости по теме Великая отечественная война

Информация о высокопоставленных гостях будет раскрыта ближе к апрелю, но известно, что руководители стран Азии, Ближнего Востока, стран, входящих в СНГ, ШОС и БРИКС, охотнее принимают приглашения, нежели руководители стран ЕС.
Очамчыра стала последним абхазским городом, принявшим Эстафету Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие по случаю проведения памятной Эстафеты прошло в Очамчыре в Аллее Героев-моряков 16 марта.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.